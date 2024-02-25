Челсі – Ліверпуль: Мудрик згадав невдалий досвід збірної України перед фіналом Кубка ліги
Вінгер Челсі Михайло Мудрик з нетерпінням очікує битви з Ліверпулем за Кубок ліги.
"Я дуже схвильований, особливо коли суперник така велика команда як Ліверпуль. Це буде цікава гра.
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Я вже грав на Вемблі раніше (поразка від Англії зі збірноюУкраїни – прим. Футбол 24). Це величезний стадіон, на 80 000 або близько того. Ви відчуваєте цю атмосферу, це правильний стадіон для фіналу", – сказав Мудрик у коментарі прес-службі Челсі.
Нагадаємо, фінал Кубка ліги між лондонцями і Ліверпулем відбудеться сьогодні, початок о 17:00 за київським часом. Мудрик сподівається вийти на поле вперше з 4 лютого – після того він три матчі просидів у запасі.
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