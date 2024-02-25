"Я дуже схвильований, особливо коли суперник така велика команда як Ліверпуль. Це буде цікава гра.

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Я вже грав на Вемблі раніше (поразка від Англії зі збірноюУкраїни – прим. Футбол 24). Це величезний стадіон, на 80 000 або близько того. Ви відчуваєте цю атмосферу, це правильний стадіон для фіналу", – сказав Мудрик у коментарі прес-службі Челсі.

Нагадаємо, фінал Кубка ліги між лондонцями і Ліверпулем відбудеться сьогодні, початок о 17:00 за київським часом. Мудрик сподівається вийти на поле вперше з 4 лютого – після того він три матчі просидів у запасі.

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