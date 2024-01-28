"Футбол 24" проаналізував виступи Михайла Мудрика, Іллі Забарного та Віталія Миколенка за свої команди у кубкових матчах в Англії.

Мудрик не запам'ятався виходом на заміну в грі Кубка Англії проти Астон Вілли, а от за виступ у поєдинку Кубка ліги проти Мідлсбро українцю добряче дісталось від партнерів та Маурісіо Почеттіно. Фанати Челсі розділились у думках щодо Михайла: одні критикують наставника через неправильне використання вінгера, а деякі вимагають віддати Мудрика в оренду.

Евертон драматично вилетів з Кубка Англії – автогол Миколенка компенсували, але 90+6 хвилина поховала "ірисок"

Забарний долучився до розгромної перемоги Борнмута над Суонсі (5:0). Ілля своїм пасом розпочав одну з гольових атак. А Миколенко, попри досить якісний виступ, став одним з найгірших у матчі Евертон – Лутон в Кубку Англії. Зіпсував враження від гри Віталія автогол українця – це допомогло Лутону здобути мінімальну перемогу (1:2). Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".