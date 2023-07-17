Мудрик вместе с Челси отправился в США – впереди матчи против Де Дзерби, Ньюкасла и Голливуда
Челси готовится к очень насыщенному турне по Соединенным Штатам Америки.
Сегодня лондонцы вылетели в США, где проведут свое летнее турне. В составе из 29 футболистов был и Михаил Мудрик.
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Расписание товарищеских матчей Челси выглядит следующим образом:
– 20 июля – Рексем, в руководстве которого есть голливудская звезда Райан Рейнольдс.
– 23 июля – Брайтон, который тренирует давний знакомый Роберто Де Дзерби.
– 27 июля – Ньюкасл, участник ЛЧ.
– 30 июля – лондонское дерби с Фулхэмом.
– 3 августа – Боруссия Д, вице-чемпион Германии.
Напомним, прошлый сезон сложился для Челси ужасно. "Синие" с кучей тренерских отставок заняли 12 строчку АПЛ и остались без еврокубков. Летом спасать положение приехал Маурисио Почеттино.
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