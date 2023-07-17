Челси готовится к очень насыщенному турне по Соединенным Штатам Америки.

Сегодня лондонцы вылетели в США, где проведут свое летнее турне. В составе из 29 футболистов был и Михаил Мудрик.

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Расписание товарищеских матчей Челси выглядит следующим образом:

– 20 июля – Рексем, в руководстве которого есть голливудская звезда Райан Рейнольдс.

– 23 июля – Брайтон, который тренирует давний знакомый Роберто Де Дзерби.

– 27 июля – Ньюкасл, участник ЛЧ.

– 30 июля – лондонское дерби с Фулхэмом.

– 3 августа – Боруссия Д, вице-чемпион Германии.

Напомним, прошлый сезон сложился для Челси ужасно. "Синие" с кучей тренерских отставок заняли 12 строчку АПЛ и остались без еврокубков. Летом спасать положение приехал Маурисио Почеттино.

Mudryk and Carney pic.twitter.com/n7Mxqk3tzQ — Futbol Chelsea (@FutbolCheIsea) July 17, 2023

Зинченко и Ко стоят более миллиарда, Мудрик только пятый в Челси, Мбаппе дороже Шахтера.