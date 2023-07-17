Мудрик разом з Челсі вирушив до США – попереду матчі проти Де Дзербі, Ньюкасла і Голлівуду
Челсі готується до дуже насиченого турне Сполученими Штатами Америки.
Сьогодні лондонці вилетіли до США, де проведуть своє літнє турне. У складі з 29 футболістів був і Михайло Мудрик.
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Розклад товариських матчів Челсі виглядає наступним чином:
– 20 липня – Рексем, у керівництві якого є голлівудська зірка Раян Рейнольдс.
– 23 липня – Брайтон, який тренує давній знайомий Роберто Де Дзербі.
– 27 липня – Ньюкасл, учасник ЛЧ.
– 30 липня – лондонське дербі з Фулхемом.
– 3 серпня – Борусія Д, віце-чемпіон Німеччини.
Нагадаємо, минулий сезон склався дл Челсі жахливо. "Сині" з купою тренерських відставок посіли 12 сходинку АПЛ і залишилися без єврокубків. Влітку рятувати становище приїхав Маурісіо Почеттіно.
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