Челсі готується до дуже насиченого турне Сполученими Штатами Америки.

Сьогодні лондонці вилетіли до США, де проведуть своє літнє турне. У складі з 29 футболістів був і Михайло Мудрик.

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Розклад товариських матчів Челсі виглядає наступним чином:

– 20 липня – Рексем, у керівництві якого є голлівудська зірка Раян Рейнольдс.

– 23 липня – Брайтон, який тренує давній знайомий Роберто Де Дзербі.

– 27 липня – Ньюкасл, учасник ЛЧ.

– 30 липня – лондонське дербі з Фулхемом.

– 3 серпня – Борусія Д, віце-чемпіон Німеччини.

Нагадаємо, минулий сезон склався дл Челсі жахливо. "Сині" з купою тренерських відставок посіли 12 сходинку АПЛ і залишилися без єврокубків. Влітку рятувати становище приїхав Маурісіо Почеттіно.

Mudryk and Carney pic.twitter.com/n7Mxqk3tzQ — Futbol Chelsea (@FutbolCheIsea) July 17, 2023

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