Михаил Мудрик из-за травмы пропустил два последних поединка, но сегодня вернулся в состав. Вингер сборной Украины начал в запасе, а весь левый фланг уже традиционно закрывал Бен Чилвелл. Последний новичок "синих" Коул Палмер, который пришел из Ман Сити в последний день трансферного окна, тоже оказался на скамье. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Ноттингем Форест, стартовал в 17:00 по Киеву В предыдущих трех турах АПЛ Челси набрал 4 очка, Ноттингем Форест имел на бал меньше.

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Подопечные Почеттино начали сверхактивно. Уже на первой минуте удар Энцо заблокировали, а Джексон чуть не замкнул прострел с левого фланга, но своевременный подкат защитника спас "лесников". После столь ураганного старта Челси взял паузу, отдав мяч сопернику, но моменты все равно создавал. Стерлинг классно нашел Джексона в штрафной, однако форвард хозяев не сумел обработать мяч. Снова Чилвелл ворвался в штрафную, однако его передача не нашла ни одного из игроков Челси. Галлахер решился на удар из-за пределов штрафной – рядом с дальней девяткой.

Форест, которые в последний день окна подписали 7 новичков, фактически не переходили центр поля в первой трети тайма. Первый момент у гостей возник аж на 26-й минуте – Воррал пробил выше после суеты в защите "синих". Стандарты Ноттингема стали проблемой для хозяев – розыгрыш еще одного штрафного привел к удару Авоньи в падении через себя. Челси ответил своим стандартом в исполнении Чилвелла, пробившего в стенку. Еще один удар Джексона заблокировал Воррал.

Вот и все – серьезной опасности у ворот обеих команд до перерыва больше не было. Зато была травма – Данило не смог продолжить игру и покинул поле, уступив место Эланге. Лучший шанс на последних секундах имел Энцо, бездарно исполнивший штрафной удар из хорошей позиции. 0:0 после первого тайма на Стемфорд Бридж и "целый" один удар в створ на две команды.

Старт второго тайма стал шокирующим для Челси. На 48-й минуте вышедший перед перерывом Антони Эланга легко переиграл Роберта Санчеса после роскошной передачи Авоньи между ног Тьягу Силве. Ужасно сыграл Мойзес Кайседо – самый дорогой игрок в истории АПЛ банально потерял мяч в простой ситуации в центре поля, что и привело к голевой атаке.

Кайседо мог сразу исправиться, но мяч после его удара попал в корпус игроку Форест. Эквадорец просил пенальти, намекая на игру рукой – без шансов. План Почеттино не работал совсем. Тренер это осознал, потому пошли замены. Мадуэке заменил Чилвелла, а дебютант Палмер вышел вместо Галлахера. Мудрик продолжал греть скамейку.

После замен активности от Челси стало больше. Стерлинг пошел на левый фланг, Энцо сместился поближе к центру. Палмер регулярно брал игру на себя, но не хватало ударов. На 77-й Михаил Мудрик таки появился на поле – Почеттино пошел ва-банк. И это должно было давать результат. На 83-й минуте Стерлинг ворвался в штрафную правым флангом и отдал на Джексона. Тот с метров трех умудрился пробить выше...

Мог забивать Тьягу Силву, который пошел на стандарт и бил в ближний угол. Тернер спас. Мудрик мощно приложился метров с 35, нокаутировав Йейтса. "Мудрик чуть не убил человека", – реакция комментатора матча на пушечный удар украинца. Михаил чуть не достал мяч после заброса Палмера. В компенсированное время Мудрик обрезался на чужой половине, а Эланга в контратаке мог закрывать все вопросы. Роберт Санчес спас в этой ситуации, но не в матче.

В итоге, счет 0:1 стал окончательным. Ноттингем Форест набрал 6 очков и обошел Челси, у которого осталось 4 балла. Команда Почеттино идет на международную паузу с двумя поражениями в четырех матчах, находясь в нижней части таблицы АПЛ.

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