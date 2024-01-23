Челси встречается с Мидлсбро в рамках второго полуфинала Кубка лиги. Онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Мидлсбро стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале Setanta Sports Украина, а также непосредственно в этой новости.

Михаил Мудрик выходит на поле с первых минут. Украинец сформировал группу атаки со Стерлингом, Палмером и Броей. Челси нужно побеждать, чтобы пробиться в финал – первый матч завершился минимальной победой Мидлсбро.

Стартовый состав Челси: Петрович – Дисаси, Силва, Колуил, Чилуэл – Кайседо, Энцо – Стерлинг, Палмер, Мудрик – Броя.

Запасные: Кард, Бергстрем, Гилкрист, Бадиашиль, Каслдин, Чуквуэмека, Галлахер, Вашингтон, Мадуэке.

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