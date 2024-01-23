Челсі зустрічається з Мідлсбро в рамках другого півфіналу Кубка ліги. Онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Мідлсбро стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на каналі Setanta Sports Ukraine, а також безпосередньо в цій новині.

Михайло Мудрик виходить на поле з перших хвилин. Українець сформував групу атаки зі Стерлінгом, Палмером і Броєю. Челсі потрібно перемагати, щоб пробитися у фінал – перший матч завершився мінімальною перемогою Мідлсбро.

Стартовий склад Челсі: Петровіч – Дісасі, Сілва, Колвіл, Чілвел – Кайседо, Енцо – Стерлінг, Палмер, Мудрик – Броя.

Запасні: Кард, Бергстрьом, Гілкріст, Бадіашіль, Каслдін, Чуквуемека, Галлахер, Вашингтон, Мадуеке.

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