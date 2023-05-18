17 мая появилась информация, что 22-летний украинец может продолжить карьеру в Севилье. Челси якобы готов отпустить вингера в бесплатную аренду, но с условием, что нервинцы будут платить ему зарплату (Михаил получает 5,9 миллиона евро в год).

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Футбол 24 пообщался с Басилио Гарсией Наварро, редактором севильского издания El Desmarque, который назвал такую информацию абсолютным фейком. Дело в том, что источник новости – El Gol Digital – очень ненадежен и часто публикует ряд необоснованных слухов.

Напомним, Мудрик перебрался в Челси из Шахтера зимой за 70+30 миллионов евро. Пока Михаил не оправдывает заплаченные средства – всего 2 результативные передачи в 15 поединках. Именно это и рождает слухи о летнем трансфере.

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