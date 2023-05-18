17 травня з'явилась інформація, що 22-річний українець може продовжити кар'єру в Севільї. Челсі нібито готовий відпустити вінгера в безкоштовну оренду, але з умовою, що нервіонці платитимуть йому зарплатню (Михайло отримує 5,9 мільйонів євро за рік).

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Футбол 24 поспілкувався з Басіліо Гарсією Наварро, редактором севільського видання El Desmarque, який назвав таку інформацію абсолютним фейком. Річ у тім, що джерело новини – El Gol Digital – є дуже ненадійним і часто публікує низку необґрунтованих чуток.

Нагадаємо, Мудрик перебрався у Челсі з Шахтаря взимку за 70+30 мільйонів євро. Поки Михайло не виправдовує заплачених коштів – всього 2 результативні передачі у 15 поєдинках. Саме це й породжує чутки про літній трансфер.

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