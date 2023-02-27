"Третья игра за неделю усложняет выбор одного и того же состава. Мы играли в Дортмунде в среду, вернулись домой в 4 утра, а в субботу сыграли матч Премьер-лиги. Сегодня была лишь одна замена по сравнению с матчем в Дортмунде – Стерлинг вышел вместо Мудрика.

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К примеру, Рубен Лофтус-Чик, Тиагу Силва и Рис Джеймс вообще не смогли сыграть против Саутгемптона. Вот такая ситуация у нас сейчас. Я много раз пытался объяснить, что такое длительные травмы, после которых игроки просто не способны выходить на поле трижды в неделю. Я обязан заботиться о них и об их благополучии. Должен убедиться, что они выходят на поле без лишнего риска получить травму.

Если Рис Джеймс, не дай Бог, сломается из-за проблемы с перегрузкой, потому что у него не было времени восстановиться или сыграть трижды в неделю, то это будет на моей совести. Очевидно, что я также отвечаю за последствия изменения состава. Но я не думаю, что у нас было слишком много изменений от Вест Хэма и Боруссии до этой игры", – цитирует Поттера Football London.

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