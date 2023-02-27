"Третя гра за тиждень ускладнює вибір одного і того ж складу. Ми грали в Дортмунді в середу, повернулися додому о 4-й ранку, а в суботу зіграли матч Прем'єр-ліги. Сьогодні була лише одна заміна у порівнянні з матчем в Дортмунді – Стерлінг вийшов замість Мудрика.

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Наприклад, Рубен Лофтус-Чік, Тьягу Сілва та Ріс Джеймс взагалі не змогли зіграти проти Саутгемптона. Ось така ситуація у нас зараз. Я багато разів намагався пояснити, що таке довготривалі травми, після ких гравці просто не здатні виходити на поле тричі за тиждень. Я зобов'язаний піклуватися про них і про їхнє благополуччя. Мушу переконатися, що вони виходять на поле без зайвого ризику отримати травму.

Якщо Ріс Джеймс, не дай Боже, зламається через проблему з перевантаженням, тому що у нього не було часу відновитися чи зіграти тричі за тиждень, то це буде на моїй совісті. Очевидно, що я також відповідаю за наслідки від зміни складу. Але я не думаю, що у нас було занадто багато змін від Вест Хема і Борусії до цієї гри", – цитує Поттера Football London.

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