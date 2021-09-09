Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі розповів про свої цілі у Шахтарі.

"Минулого сезону Шахтар фінішував другим з відставанням від Динамо в 11 очок. Не досяг мети. Вважаю, настав час змін. Моя глобальна мета – зробити Шахтар сильнішим, в порівнянні з тим, яким я його прийняв.

Шахтар дочекався гравців із збірної України та готується до поєдинку з СК Дніпро-1

Щоб команда виросла, потрібно допомагати молодим гравцям вдосконалюватися. Я хочу виграти не тільки чемпіонат, Кубок і зіграти якомога краще у Лізі чемпіонів, але й виховати молодих гравців, перетворити їх у повністю сформованих футболістів.

Вважаю, Мудрик – один з найкращих серед нашої молоді сьогодні. Якщо не зможу вивести його на новий рівень – буду розцінювати це як особисту поразку", – сказав Де Дзербі у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за "гірників" три матчі (2 – в УПЛ і 1 – в Лізі чемпіонів) і в кожному з них відзначився гольовою передачею.

Чехія – Україна: Петраков заслужено втрачає першу перемогу – сумні перспективи збірної, 5 дебютантів і фірмовий провал