Шахтер дождался игроков из сборной Украины и готовится к поединку с СК Днепр-1
22:30 - Читати українською
Донецкий клуб вернулся к привычному распорядку после паузы на матчи национальных команд.
Шахтер смог провести полноценную тренировку после возвращения игроков из лагеря сборной Украины, среди которых Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко, сообщает официальный сайт "горняков".
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Также в распоряжении Де Дзерби были представители молодежной сборной ю Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик. Вратарь донецкого клуба Анатолий Трубин после травмы занимается индивидуально.
Напомним, Шахтер встретится с СК Днепр-1 11 сентября, начало в 19:30.
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