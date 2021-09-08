Донецкий клуб вернулся к привычному распорядку после паузы на матчи национальных команд.

Шахтер смог провести полноценную тренировку после возвращения игроков из лагеря сборной Украины, среди которых Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко, сообщает официальный сайт "горняков".

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Также в распоряжении Де Дзерби были представители молодежной сборной ю Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик. Вратарь донецкого клуба Анатолий Трубин после травмы занимается индивидуально.

Напомним, Шахтер встретится с СК Днепр-1 11 сентября, начало в 19:30.

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