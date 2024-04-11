"Футбол 24" запускает серию программ о жизни украинского футбола на протяжении Независимости – от начала 1991-го и до 2023 года. Смотрите дебютное видео на нашем YouTube-канале.

В последнем розыгрыше чемпионата СССР Динамо финиширует пятым, а судьи ограбят Шахтер. Этот сезон станет последним для Сергея Реброва в составе "горняков" перед трансфером в киевский клуб – за будущего тренера сборной Украины отдадут аж 150 тысяч долларов.

А уроженец Кропивницкого Сергей Канчельскис неожиданно окажется в Манчестер Юнайтед, куда его пригласит сам Алекс Фергюсон. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Динамо дарит 4 миллиона, Шахтеру вручают золотые медали – дубль пятой, судьи снова чудят, безвыходная ситуация лидеров