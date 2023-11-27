Все украинские легионеры получили время в очередном туре английской Премьер-лиги, но радовался далеко не каждый.

Мудрик вышел на замену, став свидетелем унизительного разгрома Челси от Ньюкасла. Михаил сильно не расстраивался и понесся в Париж, вероятно, для встречи с российской моделью. Виталий Миколенко мог забить в третьем матче подряд, но в итоге должен был мириться с 0:3 от МЮ.

Егор Ярмолюк впервые вышел в старте на матч АПЛ. 19-летний хавбек получил хорошую прессу, несмотря на поражение от Арсенала, за который качественно отыграл земляк Александр Зинченко. Илья Забарный с фантастической статистикой помог Борнмуту одержать вторую победу подряд. Об этом подробнее в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

"Левая нога, наводящая ужас". Италия снова в восторге от магии Малиновского, его шедевр оправдал цены на билеты.