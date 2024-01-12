"Він приєднався до клубу, коли тут було багато проблем і гравці не були у собі впевненні. Молодому хлопцю, який переїхав у нову країну, важко одразу заграти на високому рівні, а ще складніше зробити це, коли за тебе заплатили величезні гроші.

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Вболівальники думають, що такі футболісти повинні вирішувати долю матчів самі, але це так не працює. Йому потрібний час для розвитку і він вже почав демонструвати його у цьому сезоні. Мені здається, що Мудрик грає краще, українець починає адаптуватись до АПЛ і вдосконалюється з кожним матчем", – цитує Почеттіно Daily Express.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Покращити свою статистику українець матиме шанс вже у суботу, 13 січня – "сині" в рамках 21-го туру АПЛ прийматимуть Фулхем. Початок зустрічі о 14:30.

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