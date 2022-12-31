Мудрик: Следующий год будет триумфальным, и я не о футболе
08:58 - Читати українською
Звезда Шахтера Михаил Мудрик лаконично отреагировал на признание лучшим игроком команды в 2022 году.
"Неплохой был год в футбольном плане, спасибо за поддержку болельщикам, надеюсь, в этом году вы получали удовольствие от нашей команды.
Мудрик стал игроком года в Шахтере, почти в 5 раз обогнав ближайшего преследователя
Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, и я не о футболе сейчас", – написал Михаил в своем Instagram.
Вингер второй год подряд признан лучшим игроком Шахтера. Зимой у Мудрика есть все шансы перейти в лондонский Арсенал, но пока "канониры" не договорились с "горняками".
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