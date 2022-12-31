Зірка Шахтаря Михайло Мудрик лаконічно відреагував на визнання найкращим гравцем команди у 2022 році.

"Непоганий був рік у футбольному плані, дякую за підтримку вболівальникам, сподіваюся, цього року ви отримували задоволення від нашої команди.

Мудрик став гравцем року в Шахтарі, майже у 5 разів обігнавши найближчого переслідувача

Сподіваюся, наступний рік буде для нас тріумфальним, і я не про футбол зараз", – написав Михайло у своєму Instagram.

Вінгер другий рік поспіль визнаний найкращим гравцем Шахтаря. Взимку Мудрик має усі шанси перейти у лондонський Арсенал, але поки "каноніри" не домовились із "гірниками".

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?