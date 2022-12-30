Вингер Шахтера Михаил Мудрик ожидаемо получил награду лучшему игроку "горняков" в 2022 году.

Шахтер на своем официальном сайте опубликовал результаты голосования болельщиков по лучшему игроку года.

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Награда ожидаемо досталась Михаилу Мудрику, за которого проголосовали 76% (13131 респондент). В претендентах также Анатолий Трубин и Тарас Степаненко (2295 и 1893 голосов соответственно).

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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