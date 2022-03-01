Гравець Шахтаря Михайло Мудрик знову чітко висловив свою позицію щодо війни Росії проти України.

"Якщо расєя (збережено орфографію автора – прим.) припинить воювати, більше не буде війни.

"Правда переможе пропаганду": українські гравці звернулись до світу із закликом зупинити Росію

Якщо Україна припинить воювати, більше не буде України", – написав Мудрик у своєму Instagram.

До слова, вже триває 6-й день війни. Українські військові продовжують мужньо давати відсіч російському окупанту і посилати його у напрямі до корабля.

Росія напала на Україну: тренер Ярмоленка підтримує бан окупантів, Воронін тікає з Москви, Вернидуб йде на війну (LIVE)