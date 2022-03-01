Мудрик зробив патріотичну заяву, порівнявши "расєю" та Україну
1 березня 17:00 - Читать на русском
Гравець Шахтаря Михайло Мудрик знову чітко висловив свою позицію щодо війни Росії проти України.
"Якщо расєя (збережено орфографію автора – прим.) припинить воювати, більше не буде війни.
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Якщо Україна припинить воювати, більше не буде України", – написав Мудрик у своєму Instagram.
До слова, вже триває 6-й день війни. Українські військові продовжують мужньо давати відсіч російському окупанту і посилати його у напрямі до корабля.
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