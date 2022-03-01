Известные украинские футболисты записали видеообращение к мировому сообществу, в котором показали ужасающие последствия российского вторжения на наши земли.

Андрей Пятов, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Георгий Бущан, Виктор Коваленко, Илья Забарный, Руслан Малиновский и Сергей Кривцов записали видеоролик.

"Мы вас ждем в ЕС": Вербич верит в победу Украины над Россией

Они опубликовали его в соцсетях со следующим текстом: "Правда победит пропаганду! 24 февраля на территорию Украины, суверенного европейского государства, напала российская федерация. Коварно. Пока все спали.

Сегодня уже 6-й день войны. Погибают мирные люди. Исчезают дома и площади, но не исчезает наша вера в победу. Агрессор начал мощную лживую пропаганду, с которой мы должны бороться, рассказывая правду всему миру! Мы – украинцы. Мы – единственные. Мы защищаем свою землю".

Заметим, большинство игроков публично осудило путинское нападение на территорию Украины и активно освещает ужасающие последствия вторжения.