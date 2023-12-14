Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик никак не может начать демонстрировать стабильность в АПЛ.

Несколько дней назад – 10 декабря – Эвертон обыграл Челси в АПЛ со счетом 2:0. Михаил Мудрик в том матче вышел с первых минут, но отличиться результативными действиями не смог. Зато получил желтую карточку за откидку мяча.

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Маурисио Почеттино недоволен таким поведением Мудрика, получившего наказание на ровном месте. Английский журналист Пол Браун утверждает, что тренер Челси был взбешен "глупым решением" украинца, учитывая большое количество кадровых потерь в лагере команды. Об этом сообщает GiveMeSport.

Браун добавляет, что буквально неделю назад Почеттино собирал футболистов Челси и показывал им видео эпизодов, когда игроки получали абсурдные желтые карточки. Прошло несколько дней, и Мудрик снова повторил то, что призвал прекратить тренер.

Более того, журналист утверждает, что сейчас Мудрик снова не выглядит счастливым в Челси. Украинец никак не может обрести стабильность в своих выступлениях, что стало его главной проблемой. Не исключено, что вингер рискует потерять место в старте после своей выходки, проигнорировав указание тренера.

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