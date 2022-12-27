Украинец уже давно не скрывает, что хочет перейти именно в Арсенал. Накануне Михаил подогрел слухи о трансфере. Мудрик в своем Instagram опубликовал короткое видео, как он смотрит матч лондонцев против Вест Хэма.

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Этот поступок стал настолько резонансным, что о нем пришлось говорить даже Микелю Артете. "Это хорошо для Англии, что сейчас мало других матчей в других странах. Мы единственные, кто играет сразу после Рождества, поэтому, надеюсь, многие смотрели нашу игру, и мы показали им хорошее шоу.

Вы знаете, что я никогда не говорю об игроках, которые не в нашей команде. Я понимаю, что вы должны задать мне этот вопрос! Мы сказали, что попробуем найти способы усилить команду, если найдем правильных игроков, и это все, что я могу сейчас сказать", – цитирует наставника Арсенала Goal.

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