Українець вже давно не приховує, що хоче перейти саме в Арсенал. Напередодні Михайло підігрів чутки про трансфер. Мудрик у своєму Instagram опублікував коротеньке відео, як він дивиться матч лондонців проти Вест Хема.

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Цей вчинок став настільки резонансним, що про нього довелося говорити навіть Мікелю Артеті. "Це добре для Англії, що зараз мало інших матчів у інших країнах. Ми єдині, хто грає відразу після Різдва. Тому, сподіваюся, багато хто дивився нашу гру, і ми показали їм гарне шоу.

Ви знаєте, що я ніколи не говорю про гравців, які не в нашій команді. Я розумію, що ви повинні поставити мені це питання! Ми сказали, що спробуємо знайти способи посилити команду, якщо знайдемо правильних гравців. І це все, що я можу зараз сказати", – цитує наставника Арсенала Goal.

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