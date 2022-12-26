В понедельник, 26 декабря, в СМИ появилась информация об официальном предложении Арсенала Шахтеру по трансферу Михаила Мудрика. Подробности не раскрывались, речь шла лишь о солидности финансовой составляющей.

Мудрик отреагировал на слухи об официальном предложении Арсенала Шахтеру

Однако, слухи понемногу начинают обрастать мясом. Новость подтвердили сразу несколько источников: журналист The Guardian Ник Аймс и известный инсайдер Фабрицио Романо. Последний, в частности, рассказал о сумме сделки. По его информации, Арсенал предложил за Мудрика 40 миллионов евро и 20 миллионов в виде бонусов.

Шахтер, конечно же, хочет гораздо больше. В свое время представители "горняков" называли цифры от 60 до 100 миллионов евро. Ник Аймс заявил, что дончане готовы отпустить игрока не менее чем за 85 миллионов.

К слову, информацию от Романо своим лайком подтвердил директор Шахтера по футболу Дарио Срна. Впереди переговоры с агентом игрока, чтобы согласовать условия соглашения. Сам Мудрик и дальше стремится в АПЛ.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?