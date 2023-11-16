За двенадцать туров АПЛ Михаил Мудрик не смог развить скорость на уровне лучших игроков чемпионата.

Издание Squawka со ссылкой на статистические данные компании Opta сформировало символическую сборную АПЛ, включив туда самых быстрых игроков лиги на своей позиции. В команду попали два игрока Челси, но не Михаил Мудрик, хотя скорость – возможно, самый сильный компонент в игре украинца.

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Самой большой неожиданностью стало попадание Доминика Собослая в общий топ-3. Лишь два футболиста во всей АПЛ развивали более высокую скорость, чем новая звезда Ливерпуля.

Самые быстрые игроки АПЛ по позициям (схема 1-4-3-3)

Голкипер: Роберт Санчес (Челси, 35,1 (здесь и дальше – км/ч))

Защитники: Бен Чилвелл (Челси, 35,5), Мики ван де Вен (Тоттенхэм, 35,5), Дара О'Ши (Бернли, 36,7), Кайл Уокер (Манчестер Сити, 35,3)

Полузащитники: Тахит Чонг (Лутон, 35,4), Амаду Онана (Эвертон, 36,7), Доминик Собослай (Ливерпуль, 36,8)

Нападающие: Энтони Гордон (Ньюкасл, 36,7), Чидози Огбене (Лутон, 36,9), Педру Нету (Вулверхэмптон, 36,9).

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