За дванадцять турів АПЛ Михайло Мудрик не зміг розвинути швидкість на рівні найкращих гравців чемпіонату.

Видання Squawka з посиланням на статистичні дані компанії Opta сформувало символічну збірну АПЛ, включивши туди найшвидшого гравця ліги на своїй позиції. В команду потрапили два гравці Челсі, але не Михайло Мудрик, хоча швидкість – можливо, найсильніший компонент у грі українця.

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Найбільшою несподіванкою стало потрапляння Домініка Собослая у загальний топ-3. Лише два футболісти в усій АПЛ розвивали вищу швидкість, ніж нова зірка Ліверпуля.

Найшвидші гравці АПЛ за позиціями (схема 1-4-3-3)

Голкіпер: Роберт Санчес (Челсі, 35,1 (тут і далі – км/год))

Захисники: Бен Чілвелл (Челсі, 35,5), Мікі ван де Вен (Тоттенхем, 35,5), Дара О'Ші (Бернлі, 36,7), Кайл Вокер (Манчестер Сіті, 35,3)

Півзахисники: Тахіт Чонг (Лутон, 35,4), Амаду Онана (Евертон, 36,7), Домінік Собослай (Ліверпуль, 36,8)

Нападники: Ентоні Гордон (Ньюкасл, 36,7), Чідозі Огбене (Лутон, 36,9), Педру Нету (Вулверхемптон, 36,9).

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