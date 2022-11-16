"В один момент мне сказали, что лучше пойти в Шахтер. Но действительно было такое – 50 на 50 между "горняками" и Динамо.

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Родители уже даже ездили к киевлянам и сказали мне, мол, нам там очень понравилось, очень классная база, давай в Динамо. Я паузу выдержал и потом мне посоветовали перейти в Шахтер. Я просто доверился тем людям, которые вели меня", – заявил Мудрик в интервью YouTube-каналу Бомбардир .

Сейчас же Михаила сватают в ряд топовых европейских клубов, а известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Шахтер стремится заработать на нем более 60 миллионов евро.

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