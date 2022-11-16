Суперзірка Шахтаря Михайло Мудрик розповів, що на старті своєї кар'єри міг стати гравцем Динамо.

"В один момент мені сказали, що краще піти у Шахтар. Але дійсно було таке – 50 на 50 між "гірниками" та Динамо.

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Батьки вже навіть їздили до киян та сказали мені, мовляв, нам там дуже сподобалось, дуже класна база, давай у Динамо. Я паузу витримав і потім мені порадили перейти у Шахтар. Я просто довірився тим людям, які вели мене", – заявив Мудрик в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Зараз же Михайла сватають у низку топових європейських клубів, а відомий інсайдер Фабріціо Романо доповідає, що Шахтар прагне заробити на ньому понад 60 мільйонів євро.

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