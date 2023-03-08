"Почему Мудрик не попадает в стартовый состав? Возможно, он не готов, возможно, ему не подходит система клуба, возможно, он хочет играть на другой позиции – я не знаю. Некоторые владельцы клубов тратят деньги, просто потому что они у них есть. Они даже не знают, подойдут ли эти игроки команде. Сейчас я не знаю, что произошло с Мудриком.

Челси – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

То же самое касается Кукурельи. Я ничего не имею против него, я его не знаю, но уважаю. Но это касается даже не игроков, а Челси. Если вы инвестируете столько денег в одного игрока, он присоединяется к одному из крупнейших клубов Премьер-лиги, то обычно он играет за свою сборную. А его нет в сборной Испании. Поэтому, возможно, Челси слишком большой клуб для него, возможно, у него нет такого качества, чтобы быть там.

Для меня проблема в клубе, а не в игроках. Вы должны покупать игроков, которые готовы играть за самые большие клубы и которые имеют качество, чтобы играть за самые большие клубы. Они будут иметь способность справиться со всем давлением. Челси купил слишком много игроков, я не знаю, что они там делают, они не готовы", – приводит слова Галласа Goal со ссылкой на Genting Casino.

Добавим, что Мудрик пропустил уже второй матч подряд, попав при этом в заявку Челси. Кукурелья же провел игру с Боруссией Д до конца, получив звание лучшего игрока поединка.

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