"Проблема в том, что мы не можем купить уверенность в супермаркете. Вы знаете, как работает наш мозг – надо шаг за шагом создавать ситуации, в которых мы можем обеспечить уверенность и веру в собственные силы. Это важно, когда нужно будет коснуться мяча и забить гол.

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Есть пример с Мудриком. Я иногда люблю побить в перекладину из-за пределов штрафной. Он сказал: "Я не хочу больше с вами играть, потому что вы всегда выиграете". Я ответил: "Да, потому что у меня есть вера. Я хорошо знаю, как найти баланс между верой и умениями, потому что мне 50 лет. Ты еще молод и должен познать себя".

Во вторник мы впервые сыграли вничью, потому что до этого я всегда выигрывал. После этого ты начинаешь верить в себя, верить в свой уровень. Если этого нет, трудно найти баланс между верой и талантом. Психология игрока – это один из аспектов, над которым идет работа. Это один из примеров", – цитирует Почеттино The Athletic.

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