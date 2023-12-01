Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино на пресс-конференции подтвердил, что Кристофер Нкунку и Ромео Лавия имеют шанс, наконец, дебютировать в матче против Брайтона 3 декабря.

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Летние трансферы этих игроков обошлись Челси в 120 млн евро (по 60 за каждого). Впрочем, оба получили тяжелые травмы еще до официальных дебютов за лондонцев. После продолжительного восстановления они готовы помочь команде. Нкунку уже несколько дней тренируется в общей группе, а Лавия сегодня-завтра ожидает разрешения врачей.

Возвращение экс-звезды РБ Лейпциг должно настораживать Михаила Мудрика. В межсезонье Нкунку наигрывался на позиции левого вингера, которая как раз является основной для украинца.

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