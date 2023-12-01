После того, как Виолетту Берт стали связывать в романтических отношениях с Михаилом Мудриком, украинские пользователи Instagram стали засыпать комментариями посты российской модели.

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Она уже успела отреагировать, убрав российский флаг из описания профиля. В сторис Виолетта отдельно обратилась к украинцам. "Украинцы, я вас люблю, хватит меня уже хейтить и спамить в моем профиле. Я за мир во всем мире".

Отметим, что Грачева ранее имела опыт отношений с футболистами. Она несколько лет встречалась с норвежцем Матиасом Норманном, который сбежал из Москвы, испугавшись атак украинских дронов.

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