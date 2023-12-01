Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно на прес-конференції підтвердив, що Крістофер Нкунку і Ромео Лавія мають шанс нарешті дебютувати у матчі проти Брайтона 3 грудня.

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Літні трансфери цих гравців обійшлися Челсі у 120 млн євро (по 60 за кожного). Втім, обидва отримали важкі травми ще до офіційних дебютів за лондонців. Після тривалого відновлення вони готові допомогти команді. Нкунку вже кілька днів тренується у загальній групі, а Лавія сьогодні-завтра очікує на дозвіл лікарів.

Повернення екс-зірки РБ Лейпциг повинно насторожувати Михайла Мудрика. У міжсезоння Нкунку награвався на позиції лівого вінгера, яка якраз є основною для українця.

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