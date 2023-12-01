"Футбол 24" дал несколько советов пользователям самого популярного фэнтези-турнира перед рождественским забегом в АПЛ.

В английской Премьер-лиге наступает очень горячая пора – в течение декабря состоится аж 7 туров чемпионата. Поэтому и фэнтези-менеджерам придется без лишних раздумий принимать непростые решения.

В очередном эпизоде подкаста о Fantasy АПЛ на YouTube-канале "Футбол 24" разобрали, на каких футболистов стоит обратить особо пристальное внимание, в частности, когда речь идет и об украинских легионерах.

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