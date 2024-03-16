"Мудрик иногда подбирает мяч и очень далеко отходит назад. Как следствие, Михаилу приходится пробежать где-то 40 ярдов (36,576 метров, – прим.), прежде чем он сможет кого-то обыграть.

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Если футболист идет очень глубоко и подбирает мяч, то это самая легкая работа, которую он дает защитникам. Мудрик должен работать над этим. Он всегда должен думать наперед, где должен получать мяч, чтобы стать наиболее опасным для соперника", – цитирует Мельхиота Chelsea News.

Напомним, Марио защищал цвета Челси с 1999 по 2004 годы и завоевал с "синими" Кубок и Суперкубок Англии (2000).

Мудрик в текущем сезоне провел за лондонцев 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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