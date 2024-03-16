"Мудрик іноді підбирає м'яч і дуже далеко відходить назад. Як наслідок, Михайлу доводиться пробігти десь 40 ярдів (36,576 метрів, – прим.), перш ніж він зможе когось обіграти.

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Якщо футболіст йде дуже глибоко і підбирає м'яч, то це найлегша робота, яку він дає захисникам. Мудрик повинен працювати над цим. Він завжди повинен думати наперед, де повинен отримувати м'яч, щоб стати найбільш небезпечним для суперника", – цитує Мельхіота Chelsea News.

Нагадаємо, Маріо захищав кольори Челсі з 1999 по 2004 роки і завоював з "синіми" Кубок і Суперкубок Англії (2000).

Мудрик у поточному сезоні провів за лондонців 29 матчів, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

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