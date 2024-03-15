Михаил Мудрик после гола в ворота Ньюкасла преуспел в закулисных забавах.

Украинский легионер Челси принял участие в викторине "Угадай карьерный путь одноклубников".

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Мудрик ошеломил своей футбольной эрудицией, молниеносно давая правильные ответы. Проблемы возникли лишь с голкипером Робертом Санчесом, но Михаил все же вспомнил и его.

Напомним, 4 дня назад вингер Челси забил победный гол в ворота Ньюкасла (3:2). Следующее испытание для "синих" – четвертьфинал Кубка Англии против Лестера (17 марта).

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