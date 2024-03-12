Мудрик продемонстрував свої найяскравіші якості у грі з Ньюкаслом, забивши класний сольний гол. Михайло на швидкості підхопив м'яч, який обробляв Галлахер, обіграв захисника та голкіпера і закотив у порожні ворота.

Мудрик почав себе показувати "поганим хлопцем", беручи на себе гру замість того, аби зіграти на партнера. Це і дозволило українцю забити цей гол. Можна відзначити, що Михайло ніби скористався порадою Артема Мілевського, який у нещодавньому інтерв'ю висловився, що Мудрику треба грати завдяки своїм сильним сторонам. Детальніше про це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Мудрик забив класний переможний гол: Челсі обіграв Ньюкасл і майже дістав "сорок" в турнірній таблиці АПЛ