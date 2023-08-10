Новый сезон набирает ход, а в пятницу стартует лучшая лига мира. Смотрите превью АПЛ от "Футбол 24".

11 августа начинается следующий сезон АПЛ. Самый популярный чемпионат привлекает внимание всей планеты. Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Илья Забарный и Егор Ярмолюк будут играть в условиях жесткой конкуренции против звезд первой величины.

Ведущие Youtube-канала "Футбол 24" Юрий Гварищак и Тарас Котив обсудили прогнозы на сезон и перспективы украинцев. Кто станет чемпионом Англии? Кто вылетит из элиты? Кого из тренеров уволят первым? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в видео.

Fantasy АПЛ с Футбол 24: рулетки Гвардиолы и Де Дзерби, вратарь МЮ – авантюра?