Вингер Челси Михаил Мудрик может покинуть клуб уже в январское трансферное окно.

Челси рассматривает возможность продать Мудрика уже зимой, если тот не сможет улучшить свои выступления за лондонцев, сообщает Express.

Мудрик получил тревожный сигнал – Челси ждет усиление на 120 миллионов в матче против Де Дзерби

Издание также подготовило список звезд, которые могут заменить Михаила – это Рафаэль Леау (Милан), Хвича Кварацхелия (Наполи), Ассане Диао (Бетис), Антонио Нуса (Брюгге) и Руни Барджи (Копенгаген).

К слову, Мудрик провел за Челси 12 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 2 забитыми голами.

Ссорился с Мудриком, расследовал отношения Михаила с российской моделью – интервью с украинским суперфаном Арсенала