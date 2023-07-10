Мудрик перекачался и идет на ковер к новому тренеру Челси – тому не нужна такая стая игроков
10 июля 22:13 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил дайджест о делах наших легионеров в европейских чемпионатах.
Маурисио Почеттино уделил немало внимания Михаилу Мудрику. Новый тренер Челси хочет вызвать украинца на личный разговор о будущем. Аргентинец намерен серьезно сократить состав во избежание хаоса прошлого сезона.
Между тем, Александр Зинченко вспоминает первый гол за Арсенал и вообще в АПЛ. Почему Саша кричал на партнеров и чувствовал стыд? "Футбол 24" рассказывает об этих и других наших легионерах.
Мудрик – разочарование, Холанд – бриллиант: оценка топ-трансферов в прошлом сезоне
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