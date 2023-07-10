Мудрик перекачався і йде на килим до нового тренера Челсі – тому не потрібна така зграя гравців
10 липня 22:13 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував дайджест про справи наших легіонерів у європейських чемпіонатах.
Маурісіо Почеттіно приділив чимало уваги Михайлу Мудрику. Новий тренер Челсі хоче викликати українця на особисту розмову про майбутнє. Аргентинець налаштований серйозно скоротити склад, щоб уникнути хаосу минулого сезону.
Тим часом Олександр Зінченко згадує перший гол за Арсенал і взагалі в АПЛ. Чому Сашко кричав на партнерів і відчував сором? "Футбол 24" розповідає про цих та інших наших легіонерів.
Мудрик – розчарування, Холанд – діамант: оцінка топ-трансферів минулого сезону
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