Популярный портал Transfermarkt ранжировал, как звездные футболисты провели первый сезон в новых командах.

Михаил Мудрик, к сожалению, попал в разочарование, не сумев за полгода освоиться в кризисном Челси. Как и его партнеры Энцо Фернандес да Калиду Кулибали. Неудачными также признали трансферы Садьо Мане в Баварию и Ришарлисона в Тоттенхэме.

Мудрик рядом с легендами представил новую форму Челси – стильный ретро-комплект отсылает к девяностым.

В категорию "могло быть лучше" внесены еще три новичка Челси: Марк Кукурелья, Рахим Стерлинг и Уэсли Фофана.. А также переход Антони в Манчестере Юнтайтед.

Дарвин Нуньес в Ливерпуле, Лисандро Мартинес в Манчестер Юнайтед и Рафинья в Барселоне подтвердили свою квалификацию

7 трансферов оказались в категории сильнейших. Барселона выиграла от приглашения Роберта Левандовски и Жюля Кунде, Казэмиро усилил МЮ, Габи Жезус – Арсенал, а Александер Исаак – Ньюкасл. Маттейс де Лигт стал лидером обороны Баварии, а Орельен Чуамэни быстро вписался в Реал.

Только переход Эрлинга Холланда из Дортмунда в Манчестер Сити стал фантастическим. Норвежец забил 52 гола за сезон и помог выиграть Лигу чемпионов.

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