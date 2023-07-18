Нападающий сборной Украины Михаил Мудрик отправил двум травмированным партнёрам по Челси лучи поддержки. "Поправляйтесь скорее, братья", – написал украинец в своём Instagram, прикрепив фотографию с изображением футболок Уэсли Фофана и Бенуа Бадиашиля.

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Бадиашиль получил травму паха ещё в мае – он пропустит старт нового сезона. Травма Фофана оказалась куда более серьёзной – французский защитник порвал "кресты" и выбыл минимум на полгода.

Предсезонка Челси будет состоять из пяти товарищеских матчей. Соперниками "синих" на летних сборах станут Рексем, Брайтон, Ньюкасл, Фулхэм и дортмундская Боруссия.