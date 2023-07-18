Фофана не отправился вместе с Челси в турне по США из-за серьёзной травмы колена. Как информирует официальный сайт "синих", у Уэсли диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

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Сообщается, что французу была сделана операция, после которой он сразу же начнёт восстановление. Как правило, из-за подобных травм игроки пропускают от 6 до 9 месяцев.

Прошлым летом Челси приобрёл Фофана у Лестера за 70+5 млн фунтов. В сезоне 2022/23 французский защитник из-за травм сыграл за свою команду только 20 матчей. Таким образом, каждая его игра обошлась Челси в 4 млн евро.

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