Нападник збірної України Михайло Мудрик відправив двом травмованим партнерам по Челсі промені підтримки. "Одужуйте швидше, браття", – написав українець у своєму Instagram, прикріпивши фотографію із зображенням футболок Уеслі Фофана і Бенуа Бадіашиля.

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Бадіашиль отримав травму паху ще в травні – він пропустить старт нового сезону. Травма Фофана виявилася набагато серйознішою – французький захисник порвав "хрести" і вибув мінімум на півроку.

Передсезонка Челсі складатиметься з п'яти товариських матчів. Суперниками "синіх" на літніх зборах стануть Рексем, Брайтон, Ньюкасл, Фулхем і дортмундська Борусія.