Вингер сборной Украины Михаил Мудрик удивил новых одноклубников уже в первый день пребывания на Стемфорд Бридж.

Презентация украинца в статусе игрока "синих" прошла еще в январе во время победного матча против Кристал Пэлас. Вингер сидел в VIP-ложе и был представлен трибунам во время перерыва.

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Перед поединком Бели презентовал Мудрика игрокам Челси, пригласив его в раздевалку. Однако вместе с ним появилось и окружение Михаила, что шокировало некоторых звезд команды, утверждает Daily Mail. В тот день вингера сопровождал, в частности, Дарио Срна.

Напомним, 22-летний Мудрик успел провести за лондонцев 12 поединков. Пока без голов, но с двумя результативными передачами в активе.

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