Украинец на 90+2-й минуте сравнял счет благодаря грубой ошибке Кирана Триппьера. В последнее время лидера Ньюкасла безжалостно критикуют за постоянные провалы, и вот еще один. Мудрик сам часто становится жертвой проклятий, потому решил поддержать коллегу.

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"Киран, я просто хочу сказать тебе – оставайся сильным. Иногда дерьмо случается, но я думаю, что ты сильный футболист, несмотря на все", – написал Мудрик в Instagram.

Напомним, Триппьер еще и умудрился пробить мимо ворот в серии послематчевых пенальти, а вот Михаил свою попытку реализовал. Челси вышел в полуфинал Кубка лиги.

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