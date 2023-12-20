Українець на 90+2-й хвилині зрівняв рахунок завдяки грубій помилці Кірана Тріпп'єра. Останнім часом лідера Ньюкасла безжально критикують за постійні провали, і ось ще один. Мудрик сам часто стає жертвою прокльонів, тому вирішив підтримати колегу.

Мудрик жорстко провчив головну зірку Ньюкасла – відео сутички з благородними мотивами

"Кіране, я просто хочу сказати тобі – залишайся сильним. Іноді лайно трапляється, але я думаю, що ти сильний футболіст попри все", – написав Мудрик в Instagram.

Нагадаємо, Тріпп'єр ще й примудрився пробити повз ворота у серії післяматчевих пенальті, а от Михайло свою спробу реалізував. Челсі вийшов у півфінал Кубка ліги.

Мудрик забив гол за Челсі та реалізував переможний пенальті, Евертон без Миколенка вилетів: Кубок ліги, 1/4 фіналу